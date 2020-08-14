Москва, 14 августа 2020, 14:33 — REGNUM Можно понять обеспокоенность врачей в отношении вакцины от коронавируса. Когда вакцина создается в такие сжатые сроки, важно, чтобы из-за отличных показателей скорости ее изобретения не страдало качество, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.
Как сообщало ИА REGNUM, опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса. Большинство (52%) медиков не готовы сделать прививку.
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