Москва, , 14:33 — REGNUM Можно понять обеспокоенность врачей в отношении вакцины от коронавируса. Когда вакцина создается в такие сжатые сроки, важно, чтобы из-за отличных показателей скорости ее изобретения не страдало качество, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Помимо безвредности для здоровья, необходимо доказать эффективность вакцины, чтобы граждане, не соблюдающие меры предосторожности в надежде на действие вакцины от коронавируса, не попали в число заболевших.

Каждый человек должен сам решать: делать ли ему прививку сейчас или дождаться результатов, подверженных долгими исследованиями.

В любом случае регистрация российской вакцины от COVID-19 — значимое событие и в России, и мире, прорыв в борьбе с новой опасной инфекцией», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса. Большинство (52%) медиков не готовы сделать прививку.

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