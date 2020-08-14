Бишкек, , 14:28 — REGNUM В Киргизии за прошедшие сутки выявлено 304 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе в столице страны — 73 случая. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Среди новых пациентов, у которых подтвердился диагноз «COVID-19», зарегистрировано 15 медицинских работников.

Всего же за время пандемии коронавирус выявили у 41 373 киргизстанцев, в том числе у 3 006 медиков.

За сутки в республике признаны выздоровевшими 304 пациента, у которых ранее выявили COVID-19. А с момента объявления пандемии — в общей сложности 33 622.

За последние сутки в Киргизии зафиксировано четыре летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией. А за все время — 1 491.