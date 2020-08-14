Магас, , 14:26 — REGNUM Стала известна причина проведения следственных действий в отношении бывшего министра спорта Ингушетии. Как сообщили ИА REGNUM 14 августа в главном управлении МВД России по СКФО, его подозревают в причастности к вымогательству 1,3 млн рублей.

По данным ведомства, в июле текущего года с заявлением о вымогательстве обратился в полицию житель Ставропольского края. По его словам, ему угрожают расправой, если он не заплатит долг бывшей супруги. У вымогателя якобы имелся документ, подтверждающий наличие долговых обязательств женщины. По данному заявлению было возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

«Оперативниками установлено, что к вымогательству причастен 59-летний житель Республики Ингушетия, бывший республиканский министр по физической культуре и спорту <…> Фигурант задержан. Во время обысков, проведённых по его месту жительства, изъяты документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела», — говорится в сообщении регионального управления МВД.

Суд Пятигорска оставил задержанного под домашним арестом. В настоящее время устанавливаются другие участники преступления.

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