Петропавловск-Камчатский, , 14:25 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов намерен жестко бороться с создающими на полуострове свалки рыбных отходов. Он считает, что виновные лица всем известны и они должны быть наказаны, об этом Солодов заявил в интервью с корреспондентом ИА REGNUM.

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Практически каждый год в рыбную путину в редакцию ИА REGNUM обращаются жители региона с жалобами на свалки рыбных отходов. Люди задыхаются, свалки привлекают медведей, стаи птиц, которые создают угрозу безопасности полётов в районах аэропортов. Владимир Солодов уверен, что виновные лица всем известны, и с ними обязательно нужно бороться и привлекать к ответственности.

«Я испытал, как говорится, моральный шок, когда сам это увидел. А оказывается, что все всё знают. Это же не стихийные свалки — они готовятся. Я был в Соболевском районе и там увидел, что аккуратно произведена вскрыша грунта, карьер выкопан метров десять на тридцать, к нему подведена дорога, она засыпана щебнем, чтобы было удобно подъезжать, шлагбаум поставлен. Всё это незаконно на чужой территории. Это кто сделал? Мне все, потупив взгляд, говорят — мы не знаем. Там всего несколько заводов. Понятно, что все всё знают, все ко всему привыкли. Все со всеми договорились, и это, конечно, безобразие. Что с этим делать? Очень просто — нужно соблюдать требования законодательства. Это запрещено, вывалил — штраф, вывалил ещё раз — отзываем лицензию или разрешение на работу завода и так далее. Поможет раз и навсегда решить эту проблему только бескомпромиссная борьба. К сожалению, сформировалась толерантность к нарушению закона — закон вроде как необязательно соблюдать. Вот это тоже одна из бед. Закон нужно уважать», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке годами не могут решить проблему свалок рыбных отходов. Свалки не только смердят на весь полуостров. Они привлекают голодных медведей в окрестности населённых пунктов, люди боятся выходить из домов.