Санкт-Петербург, 14 августа 2020, 14:27 — REGNUM Финская авиакомпания Finnair все еще надеется долететь до Петербурга в сентябре. Об этом свидетельствуют данные в системе бронирования перевозчика.
Компания собиралась ежедневно летать в Петербург и Москву с сентября. Однако теперь все московские рейсы отменены. Петербургские пока еще значатся в расписании.
Добавим, в июле пассажиропоток Finnair сократился на 90% по сравнению с 2019 годом.
Ранее компания высказывала надежды возобновить сообщение с Россией еще в августе.
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