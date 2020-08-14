Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Финская авиакомпания Finnair все еще надеется долететь до Петербурга в сентябре. Об этом свидетельствуют данные в системе бронирования перевозчика.

Самолет авиакомпании Finnair (сс) Joi Ito

Компания собиралась ежедневно летать в Петербург и Москву с сентября. Однако теперь все московские рейсы отменены. Петербургские пока еще значатся в расписании.

Добавим, в июле пассажиропоток Finnair сократился на 90% по сравнению с 2019 годом.

Ранее компания высказывала надежды возобновить сообщение с Россией еще в августе.

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