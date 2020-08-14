Генуя, Италия, , 14:21 — REGNUM В пятницу, 14 августа, в Генуе проходит ряд мероприятий в память о жертвах обрушения моста Моранди в 2018 году.

В мероприятиях принимают участие формальный глава государства президент Серджо Маттарелла и премьер-министр Джузеппе Конте. Власти сделают все, чтобы подобные трагедии никогда больше не повторялись, заявил Конте в одном из своих выступлений.

Мост Моранди обрушился 14 августа 2018 года. Погибли 43 человека. Правоохранительные органы считают виновными руководителей и специалистов дорожных компаний, допускавших грубые нарушении в ведении профилактических и ремонтных работ.

Новый виадук на месте моста Моранди был открыт в начале августа 2020 года.

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