Москва, , 14:19 — REGNUM Заседание суда по рассмотрению жалобы на продление домашнего ареста актера Михаила Ефремова состоится 17 августа, сообщили в Мосгорсуде.

Пресненский суд Москвы ранее продлил домашний арест Ефремову до 22 января 2021 года. После чего защита артиста подала жалобу на решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда. Заседание было отложено на 18 августа. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что суд могут перенести из-за состояния здоровья его подзащитного.

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