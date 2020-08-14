Рим, , 14:19 — REGNUM В ближайшие выходные, 15−16 августа (дни, которые жители Италии традиционно проводят в кратком отпуске у моря), в путешествия отправится около 54% граждан страны, таковы данные исследования бизнес-ассоциации Coldiretti.

20% граждан в этом году проведут праздничные дни (15 августа в католической Церкви — праздник Успения Богородицы) «как все другие», 26% останутся отдыхать дома.

Экономические последствия эпидемии коронавируса приведут к тому, что граждане в 2020 году потратят на традиционные выходные на 27% меньше средств, чем обычно, а посещаемость курортов в эти дни снизится на 11%, сказано также в исследовании.