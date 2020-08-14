Стокгольм, , 14:26 — REGNUM Количество преступников среди молодых людей, приговоренных к тюремному заключению в 2019 году на территории Швеции, было самым высоким за пять лет. Так, еще прошлом году в пенитенциарные учреждения поступило 525 человек в возрасте до 21 года, тогда как пятью годами ранее, в 2014 году, их насчитывалось 400 человек. Об этом 14 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Основное объяснение, наверное, заключается в том, что количество заключенных в целом увеличилось. Так что доля молодых людей не увеличилась, а просто сегодня к тюремному заключению приговорено больше людей, чем несколько лет назад. И соответственно среди них больше людей младше 21 года», — заявил Мартин Ларден, руководитель программы по воспитательной работе в Шведской государственной службе исполнения наказаний и пробации.

По данным ведомства, молодые люди чаще всего получают тюремные сроки за преступления, связанные с наркотиками, грабежи как при отягчающих обстоятельствах, так и единичные ограбления, а также насильственные преступления и кражи со взломом.

Гендерный состав заключенных младше 21 года поражает, — 97% осужденных являются лицами мужского пола.