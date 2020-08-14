Уфа, , 14:24 — REGNUM Еще три передвижных маммографических кабинета появились в Башкирии. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, ключи от трех мобильных маммографов вручил врачам глава Башкирии Радий Хабиров. Эти комплексы будут работать в Стерлитамаке, Октябрьском и Уфе. Кроме этого, были вручены ключи и от трех легковых автомашин «Лада», которые будут работать в поликлиниках Уфы и будут перевозить медицинских работников города.

По словам Хабирова, передвижные маммографы очень важны для Башкирии. Теперь женщинам не нужно будет ездить в город, чтобы пройти маммографию, поскольку врачи сами приедут к ним. Таким образом, медицина приближается к людям.

Отмечается, что мобильные комплексы смонтированные на шасси «МАЗ» и оборудованы всем необходимым оборудованием.

Сообщается, что в текущем году Башкирия закупила восемь передвижных маммографических кабинетов на сумму 162 млн рублей, пять из которых врачи получили в июле месяце.

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