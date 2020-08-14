Нью-Дели, , 14:17 — REGNUM За минувшие 24 часа в Индии было выявлено свыше 64 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Медики в защитных костюмах в Индии (с) Press Information Bureau, Government of India

По данным министерства, за последние сутки в стране выявили 64 553 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число выросло до 2 461 190.

Кроме того, сообщается, что за это же время в Индии 1007 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 48 040.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 751 555 человек вылечились от нового заболевания, 55 573 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первое соглашение на закупку 300 млн доз вакцины против коронавируса британской компании Astra Zeneca заключила Европейская комиссия.