Нальчик, , 14:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в настоящее время находятся на лечении 320 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Это наименьший показатель во всем Северо-Кавказском федеральном округе. Количество вылеченных в республике достигло 93%.

Всего в регионе за все время пандемии было выявлено 6190 носителей вируса, вылечились от COVID-19 5795 человек. Численность скончавшихся составляет 75 человек.

По данным минздрава республики на 14 августа, в госпиталях проходят лечение 227 пациентов, в том числе с подтвержденным диагнозом и с подозрением на него. Из них в реанимации находятся 16 человек.

«Эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжается снижение числа пациентов с тяжелым течением заболевания, нуждающихся в госпитализации», — говорится в официальном сообщении минздрава на странице в Instagram.