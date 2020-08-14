Минск, , 14:10 — REGNUM Родственники задержанных во время массовых акций протеста в Белоруссии теперь смогут узнать их местонахождения. Сегодня, 14 августа, министерство внутренних дел Белоруссии с этой целью запускает горячую линию. Об этом ИА REGNUM сообщили в правоохранительном ведомстве.

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«В 14:00 в МВД Белоруссии открывается «горячая линия», по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране», — говорится в сообщении министерства.

В случае если разыскиваемого гражданина не окажется в списках, родственники могут оставить контактную информацию для обратной связи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии до сих пор не прекращаются массовые протестные акции, начавшиеся в стране после оглашения предварительных итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК республики, свыше 80% набрал действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования вышли на стихийные митинги, которые переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями

Так, только за сутки 12 августа в Белоруссии сотрудниками органов правопорядка было задержано около 700 участвующих в протестных акциях. В общей сложности за время беспорядков были арестованы свыше 6 тыс. человек.

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