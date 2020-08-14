Москва, , 14:10 — REGNUM Отмена бесплатного возврата российских граждан из-за границы — хорошая, здравая идея, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя предложение МИД РФ.

Зал ожидания

«В России капитализм, по правилам капитализма играют и граждане, и государство. Безопасность и эвакуация — это услуга, которая стоит денег. И правила должны быть одни для всех.

Есть российские граждане, с пониженной планкой умственной ответственности, которые едут за границу, иногда с детьми, вообще не имея сбережений или даже в кредит.

Надеюсь, данная практика заставит их более серьезно относиться к личным финансам. Нет денег — сиди дома. При этом мое мнение, что в 2020 году на фоне пандемии лучше остаться дома и заняться внутренним туризмом. До пандемии граждане оставляли за границей $55−60 млрд в год.

Есть еще один момент. В социальных сетях есть распространенное мнение, что «мы платим налоги, а значит, государство нам должно». Оно в корне неверно.

Основу бюджета России составляют налоговые платежи 10−20 ведущих корпораций — Газпром, «Роснефть», «Сбербанк РФ», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и т. д.

Задача государства — защищать внешнеполитические интересы страны, обеспечивать исполнение закона и правил игры внутри России, необходимый социальный минимум пенсионерам, детям и т. д. А взрослые здоровые граждане должны кормить себя сами и сами платить по своим счетам», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство иностранных дел России предлагает отказаться от бесплатной помощи по возврату российских граждан из-за рубежа.

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