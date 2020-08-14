Петропавловск-Камчатский, , 14:06 — REGNUM Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов в интервью корреспонденту ИА REGNUM назвал чиновников, которые не признавали жилые дома в регионе аварийными и не включали их в программу расселения, вредителями.

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Как выяснилось, на Камчатке очень много аварийного жилья по факту образовалось из-за того, что ранее оно не признавалось таковым и не включалось в программу расселения.

«Вот тот чиновник, который не признавал дома аварийными — он вредитель, его нужно перевоспитывать или убирать с государственной службы, потому что главное качество, которое должно быть у госслужащего — это неравнодушие к людям. Задача сейчас не тривиальная — надо госслужбу преобразовать, если хотите. По-английски это называется «reinventing» — заново придумать, переосмыслить. В хорошем смысле этого слова. Сделать госслужбу без бюрократизма — это возможно», — уверен Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье назначен врио министра культуры и архивного дела. Губернатор Олег Кожемяко назначил главного по культуре в Приморье — Леонору Ходову. До этого она была замминистра культуры.