Архангельск, , 14:06 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский попросил президента страны о дополнительной поддержке в вопросе строительства жилья для расселения людей из ветхого жилого фонда.

Ветхое жилье Gkhgroup.ru

«За прошлый год и за семь месяцев этого года у нас, можно уже сказать, по моему мнению, массово происходит такое явление, как сход старого, ветхого, аварийного деревянного фонда со свай. Это фактически одномоментно делает непригодными для жизни целые дома. За прошлый год таких домов сошло пять, в этом году за полгода уже пять сошло и ещё шесть — мы фиксируем подвижки, это те дома, которые могут в ближайшее время также стать непригодными», — сообщил Цыбульский главе государства.

Он также сообщил, что внеплановые проверки жилого деревянного фонда выявили 121 дом, который находится в зоне риска и может в любой момент также выйти из строя.

«Фактически до трёх тысяч людей в этих 120 домах могут у нас оказаться на улице, и у нас сегодня нет возможности в рамках программы и нацпроекта переселить их в новое жильё. Потому что те 474 тысячи квадратных метров, которые мы должны переселить в рамках проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, — это дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года […] Я считаю, что нам просто крайне необходимо построить до 10 многоквартирных домов за рамками проекта, для того чтобы, собственно говоря, не портить ту очередь, которая уже сегодня сложилась, и не вызывать социальное напряжение у людей и чувство социальной несправедливости, но в то же время и забыть про тех людей, которые у нас оказываются на улице, мы не можем. Если бы не ситуация с коронавирусом, которая в определённой степени сократила доходы нашего бюджета, и сократила довольно существенно — на 13 процентов, 10,5 миллиарда практически у нас выпадающие доходы, — мы бы, конечно, что называется, затянули пояса, нашли бы собственные резервы, но сегодня у нас просто такой возможности нет. Я Вас очень прошу в этой части нас поддержать».

Глава государства предложение Цыбульского поддержал.