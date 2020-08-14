Екатеринбург, , 15:01 — REGNUM В Свердловской области обяжут носить маски сотрудников пищеблока, работающих в школах. Об этом заявил журналистам министр образования и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов.

По словам чиновника, школьников и учителей носить средства индивидуальной защиты заставлять не будут. Однако для работников пищеблока требования будут строже.

«Масочный режим и перчатки обязательно должны быть только для работников пищеблоков», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, школы региона начнут работу в обычном режиме с 1 сентября 2020 года. В учебных учреждениях обойдутся без массовых линеек.