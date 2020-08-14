Бейрут, , 14:04 — REGNUM Жертвами мощного двойного взрыва, который 4 август прогремел в порту Бейрута, стали как минимум 178 человек. Об этом 14 августа сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники ООН в столице Ливана.

Квартира после взрыва в Бейруте (сс) Mehdi Shojaeian. Mehr News Agency

Также, по данным источника, в настоящее время как пропавшие без вести все ещё числятся 30 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о 171 погибшем и свыше 6 тыс. пострадавших в результате взрыва в бейрутском порту.

Напомним, 12 августа президент Ирана Хасан Рухани и его французский коллега Эммануэль Макрон в телефонном разговоре рассмотрели сложившуюся ситуацию в Ливане.