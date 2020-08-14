Самара, , 14:02 — REGNUM Двое пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, 81-летний и 84-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе скончались 115 пациентов с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составляет 1,54 (в России — 1,69), а показатель смертности на 100 тысяч населения по региону составил 3,6 (по России — 10,62).

Отмечается, что за сутки по области выявлено 49 граждан, инфицированных коронавирусом. А всего зафиксировали 7472 фактов заражения этой инфекцией. При этом выздоровели 5693 человека. На учете у врачей находятся 418 человек.

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