Ростов-на-Дону, , 13:57 — REGNUM В Ростовской области с начала 2020 года от укусов клещей пострадали почти 3,5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 14 августа.

Так, к медикам за помощью обратились 3 тыс. 467 жителей, в том числе 1 тыс. 320 детей до 14 лет. Эти показатели почти вдвое ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

За неделю число жителей Ростовской области, заразившихся крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), не изменилось. С начала года зарегистрировано 16 заболевших. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года на Дону было подтверждено 48 случаев заболевания КГЛ.

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