Минск, , 13:55 — REGNUM Остановить насилие в Белоруссии призвал президента страны Александра Лукашенко глава Белорусской православной церкви митрополит Павел. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба экзархата.

«Я надеюсь, наша власть услышит голос простых людей и сделает все, чтобы сохранить мир на благословенной белорусской земле», — сказал Павел.

Он попросил президента как главнокомандующего направить защитников в нужную сторону, и добавил, что насилию не должно быть места в жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля, до выборов президента митрополит Павел призвал не поддаваться провокациям и не вступать на путь насилия.

Читайте также: Глава Белорусской православной церкви обратился к гражданам перед выборами