Волгоград, , 13:57 — REGNUM Два летальных исхода у пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки. У одного из них течение болезни имело молниеносный характер, сообщили 14 августа в региональном оперативном штабе.

65-летняя жительница Волгограда обратилась к медикам спустя два дня после ухудшения недомогания. Её госпитализировали в реанимацию четвёртой клинической больницы. У пациентки имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Стремительной была болезнь 37-летнего жителя Быковского района. Сначала он лечился самостоятельно, а затем обратился в скорую медицинскую помощь. Мужчину направили во вторую городскую больницу Волгограда, однако, спасти его медикам не удалось.

В больницах Волгоградской области сейчас на лечении с подтверждённым коронавирусом находятся 3664 человека, в том числе 220 детей.