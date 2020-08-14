Владимир, , 13:52 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 14 августа зарегистрировано 178 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

За последние сутки были подтверждены три смерти пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5262 пациента. В регионе было проведено 174 тыс. 943 исследования на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 240 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 45 человек. На стационарном лечении находятся 43 пациента с ОРВИ и 396 — с пневмонией.

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