Москва, , 13:52 — REGNUM

«Не думаю, что создание комитета национального спасения Белоруссии в России — это самая удачная идея руководства «Уралхима», даже если она продиктована искренним сочувствием к братскому народу, а не только рисками, которые могут возникнуть для бизнеса компании, — заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков, комментируя предложение создания комитета национального спасения Белоруссии. — Любые попытки России вмешаться в происходящие в Белоруссии события могут сейчас негативно трактоваться как противоборствующими сторонами, так и третьими странами».

«А тем более попытки, исходящие от российского бизнеса, который обе стороны подозревают в стремлении захватить белорусские предприятия. Кроме того, такой комитет, созданный в России, не будет иметь серьезного влияния ни на протестующих, ни на белорусские власти.

Александр Лукашенко и его оппоненты едины в одном — Белоруссия независимое государство. А значит, спасение утопающих — дело их собственных рук. Любое вмешательство, которое склонит чашу весов в ту или иную сторону, представителями противной стороны будет расценено негативно.

Более того, это вмешательство со временем будет объявлено причиной всех последующих проблем страны, а проблемы, несомненно, при любом исходе нынешнего противостояния у страны будут серьёзными. А страны Запада не преминут использовать такое вмешательство как повод для новых санкций, в том числе и против компаний, которые окажутся с ним связаны.

Да, белорусы — братский нам народ, да, значительная часть населения соседней республики — это фактически русские люди и представители других народов России, чьи предки переселились на эти территории в рамках единого государства. Да, нынешняя ситуация в стране чревата негативными последствиями для ее жителей.

Но невозможно насильно сделать кого-то счастливыми. И если мы осуждаем попытки других стран вмешиваться в наши внутренние дела, приходится признать, что и России в чужие дела вмешиваться не стоит. Во всяком случае, без запроса помощи от легитимной власти», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, совладелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин выступил с заявлением о необходимости создать комитет национального спасения Белоруссии.

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