Элиста, , 13:49 — REGNUM В селе Малые Дербеты Малодербетовского района Калмыкии до конца 2020 года будет сдана школа на 275 мест. В ближайшее время будут проведены работы по внутренней отделке образовательного учреждения.

Строительство новой школы началось в 2019 году. Здание оснастили инженерной инфраструктурой. В школе будет работать актовый зал на 200 человек, самый большой в республике спортивный зал, учебный процесс будет проводиться в просторных кабинетах, пишет РИА «Калмыкия».

До настоящего времени ученики посещали Малодербетовскую среднюю школу №2 в здании бывшего детскогосада.