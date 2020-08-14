Владимир, , 13:49 — REGNUM Во Владимирской области 14 августа подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них по четыре случая выявлено во Владимире, Вязниках и Петушках, по три — в Коврове, Муроме и Юрьеве-Польском, два — в Суздале, один — в Александрове.

Всего в области зарегистрированы 5900 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5262 пациента, в том числе 13 человек — за последние сутки. Скончались 178 человек.

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