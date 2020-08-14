Брюссель, , 13:49 — REGNUM Первое соглашение на закупку 300 млн доз вакцины против коронавируса британской компании Astra Zeneca заключила Европейская комиссия, сообщили 14 июля в пресс-службе Еврокомиссии.

Отмечается, что соглашение достигнуто с возможностью приобретения дополнительных 100 млн доз. Также ведутся переговоры с другими компаниями о покупке вакцины.

«Мы продолжим работать над привлечением поставщиков вакцин для ЕС», — сказала комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа правительство Японии достигло соглашения с британской компанией Astra Zeneca о поставке 120 млн доз вакцин против коронавируса.

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