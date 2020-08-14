Брянск, , 13:46 — REGNUM Презентация образцов нового общественного транспорта состоялась в Брянске 14 августа. Жителям представили новые автобусы и троллейбусы, сообщает пресс-служба мэрии.

На выставке на площади Ленина можно было увидеть автобусы марок ПАЗ и ГАЗ — работающие на газовом топливе, низкопольные и оснащённые пандусами (программа «Доступная среда») — а также троллейбус «Авангард» вологодского завода «Транс-Альфа».

В мероприятии приняли участие муниципальные и коммерческие перевозчики, а также представители компаний-производителей.