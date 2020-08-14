Великий Новгород, , 13:46 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки подтвердили два смертельных исхода COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона 14 августа.

Прироста смертности от этой болезни в области не видели с 21 июля. Теперь же общее число погибших достигло 66 человек.

Всего за сутки в Новгородской области зарегистрировали 21 новый случай заражения коронавирусом. Из них 11 приходятся на Великий Новгород, шесть — на Боровичский район, два — на Старорусский, по одному — на Валдайский и Хвойнинский.

Всего в регионе за время пандемии подтвердили 3990 случаев заражения. За тот же срок выписали по выздоровлению 3186 жителей, включая 29 за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области темпы выздоровления превышают рост коронавируса