Киев, , 13:44 — REGNUM За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) выявлены 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 14 августа в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 14 августа в вооружённых силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 385 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент в медицинских учреждениях находятся шесть боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине за сутки зарегистрировали 1732 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 19 человек, выздоровел 581 пациент.

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