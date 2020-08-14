Киев, 14 августа 2020, 13:44 — REGNUM За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) выявлены 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 14 августа в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ.
Отмечается, что в данный момент в медицинских учреждениях находятся шесть боевиков ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине за сутки зарегистрировали 1732 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 19 человек, выздоровел 581 пациент.
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