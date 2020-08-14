Тбилиси, , 13:40 — REGNUM Коронавирус не может передаваться через продуты, в том числе, если они замороженные. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 14 августа рассказала заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Журналисты попросили ее прокомментировать сообщения в СМИ, в которых говорится, будто в Китае был обнаружен коронавирус в замороженных куриных крылышках, привезенных из Бразилии.

«Ответ однозначно отрицательный. Подобного пути передачи инфекции через замороженные или любого вида продукты питания не существует», — сказала Габуния.

Она подчеркнула, что минздрав Грузии опирается на официальную информацию Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, с ВОЗ проводились отдельные консультации по поводу передачи коронавируса через продукты.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: в Грузии разработали правила для работы школ