Барнаул, , 13:38 — REGNUM Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в районах Алтайского края, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, ссылаясь на данные синоптиков.

Уточняется, что до 17 августа в регионе местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса горимости). В Рубцовском районе края ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Ветреная погода и грозы могут способствовать возникновению и быстрому распространению природных пожаров.

14 августа высокая пожароопасность зарегистрирована в десяти районах и городе Славгороде. Чрезвычайную пожароопасность пятого класса горимости ожидают в Угловском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Карасукском районе Новосибирской области прогнозировался высокий класс пожарной опасности.

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