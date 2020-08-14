Грозный, , 13:35 — REGNUM В Чечне за последние сутки выявлено всего семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за все время пандемии составило 2177.

Республика вошла в десятку субъектов России, где выявлено наименьшее число пациентов с COVID-19. В списке регионов РФ, опубликованном 14 августа федеральным оперативным штабом, Чечня занимает восьмое место снизу. При этом отмечается, что с 30 июля численность новых случаев заражения неуклонно снижается.

Помимо этого, Чечня стала одним из субъектов РФ с наименьшими темпами прироста за сутки. Этот показатель в республике составил 0,3%.

Отметим, что за все время в Чечне вылечились от COVID-19 1458 пациентов (+23 за минувшие сутки). Не удалось спасти врачам 35 человек.