Лондон, , 13:34 — REGNUM Правительство Великобритании подписало еще два соглашения о поставке вакцин от коронавируса, передает телеканал Sky News.

Отмечается, что соглашения подписаны с компаниями Johnson & Johnson (на 30 млн доз) и Novavax (на 60 млн).

Кроме того, британское правительство достигло с Johnson & Johnson предварительной договоренности о возможности приобретения дополнительно 22 млн доз.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено свыше 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Общее число выросло до 313 798. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались более 41 тыс. пациентов.

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