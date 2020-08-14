Москва, , 13:34 — REGNUM Заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова могут перенести. Об этом 14 августа заявил адвокат артиста Эльман Пашаев в эфире «Первого канала».

По его словам, заседание могут перенести, если актер не сможет приехать в суд из-за состояния своего здоровья. «Вы знаете, эта болезнь серьезная. Если его состояние не позволит, конечно, его не будет», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Михаила Ефремова госпитализировали во время заседания суда. По словам Эльмана Пашаева, у артиста случился инсульт.

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