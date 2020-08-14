Тюмень, , 13:27 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 14 августа зарегистрировано 6910 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 6592 человек, 28 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 14 августа 12 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.