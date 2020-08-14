Киев, 14 августа 2020, 13:24 — REGNUM Для 41% украинцев самой большой проблемой, связанной с медициной, остается рост цен на лекарства, которыми они чаще всего лечатся.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины (фрагмент). XIX
Картина неизвестного художника. Аллегория медицины (фрагмент). XIX

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой центра Разумкова, которые были представлены сегодня, 14 августа.

Согласно источнику, второй по значимости проблемой является нехватка квалифицированной помощи со стороны врачей (27%), третьей — дополнительная оплата за необходимые анализы либо назначенную врачом диагностику (20%). Кроме того, по 19% отметили, что запись к врачу либо получение справок стали еще более сложными и запутанными и пожаловались на ухудшение ситуации с быстрым и качественным оказанием неотложной помощи.

Вместе с тем социологи отмечают, что за последний год общественное мнение относительно структуры и остроты проблем в сфере здравоохранения Украины практически не изменилось.

Исследование проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов, опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины.

ИА REGNUM напоминает, что при президенте Порошенко на Украине была внедрена кардинальная медицинская реформа, практически означающая переход к платной медицине. Нынешние власти страны заявили, что не готовы отменять эту реформу глобально, но будут пересматривать ее отдельные положения.