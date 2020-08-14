Владикавказ, , 13:24 — REGNUM Северная Осетия уже не первый раз за последние недели оказывается в числе субъектов России с наименьшими темпами прироста числа пациентов, заразившихся коронавирусом. Наряду с Московской и Смоленской областями этот показатель в республике составил, по данным федерального оперативного штаба на 14 августа, 0,2%.

Всего в республике за минувшие сутки выявлено десять новых случаев заражения новой опасной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 за все время пандемии достигло 4659 человек. Выздоровели за все время 4253 человека, скончались 67 пациентов. При этом уже почти два месяца в республике нет новых случаев летального исхода.

В настоящее время проходят лечение в госпиталях и амбулаторно всего 339 жителей РСО-Алании.