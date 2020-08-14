Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении начальника архивного сектора администрации Дубовского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Как следует из материалов уголовного дела, чиновник предоставил архивное дело с подлинными документами своему знакомому, который внёс изменения в постановление главы администрации села Дубовское. Согласно документу, площади закреплённых за коммерческой организацией земель увеличились минимум в десять раз. Через суд мужчина пытался оформить право собственности на участки сельскохозяйственного назначения, используя фиктивные документы.

Чиновнику грозит до четырёх лет лишения свободы.