Самара, , 13:26 — REGNUM Мужчин обвиняют в продаже фальсифицированных медицинских средств в Самарской области. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с 2017 года по 2018 год обвиняемые заместитель директора ООО «МагТехГаз», руководитель ООО «Промышленные газы» и еще один обвиняемый сбыли в восемь больниц Самарской области фальсифицированный жидкий кислород на сумму свыше 1,5 млн рублей. Сделки были совершены согласно заключенными контрактам между ООО «МагТехГаз» и больницами региона.

Отмечается, что поставленное средство не зарегистрировано в государственном реестре медицинских изделий и являлось техническим кислородом. При этом больницы не знали, что закупали фальсифицированное изделие и считали его медицинским кислородом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238.1 УК РФ. Ранее, материалы уголовного дела по обвинению заместителя директора ООО «МагТехГаз» были переданы в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время следователи направили в суд и материалы дела в отношении еще двух обвиняемых.

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