Херсон, Украина, 14 августа 2020, 13:20 — REGNUM На одном из полигонов Херсонской области Украины прошли плановые учения расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка-У». Об этом сообщило 14 августа командование объединённых сил ВСУ на официальной странице в социальной сети Facebook.
По его словам, учения прошли в условиях, максимально приближенных к боевым.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина направила России ноту протеста в связи с военными учениями Вооружённых сил РФ в Крыму.
Читайте также: МИД Украины пожаловался на «незаконные» учения ВС России в Крыму