Херсон, Украина, , 13:20 — REGNUM На одном из полигонов Херсонской области Украины прошли плановые учения расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка-У». Об этом сообщило 14 августа командование объединённых сил ВСУ на официальной странице в социальной сети Facebook.

«Согласно плану, ежедневно проходят мероприятия по боевой подготовке. Поэтому, именно благодаря хорошим умениям и навыкам наши воины демонстрируют хорошую военную подготовку и высокое профессиональное мастерство», — заявил командующий объединённых сил ВСУ Сергей Наев.

По его словам, учения прошли в условиях, максимально приближенных к боевым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина направила России ноту протеста в связи с военными учениями Вооружённых сил РФ в Крыму.

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