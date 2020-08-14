Махачкала, , 13:14 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки выявлено еще 56 случаев заражения коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 достигло 9917 человек. Такие данные приводит 14 августа федеральный оперативный штаб.

Согласно графику прироста новых случаев заболевания, приведенному на официальном сайте оперштаба, в республике с 31 июля отмечается увеличение показателей по заражению коронавирусом. При этом происходит и рост числа выздоровевших. Их стало уже 8914 человек.

Между тем в течение последней недели в Дагестане фиксируются смертельные случаи от осложнений, вызванных коронавирусом. Умирают по два-три человека ежедневно. Общее число смертей достигло уже 467. По этому показателю регион остается на четвертом месте в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.