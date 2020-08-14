Челябинск, , 13:11 — REGNUM В школах Челябинской области торжественные линейки 1 сентября пройдут без участия родителей. Об этом журналистам заявила первый замминистра образования региона Елена Коузова.

1 сентября Алексей Колчин © ИА REGNUM

Она отметила, что наиболее полноформатными будут линейки для первоклассников. Для них также прозвенит первый звонок. А вот для учащихся других классов День знаний будет не таким торжественным.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Челябинской области снова откроются все школы. В ходе образовательного процесса будут соблюдаться коронавирусные санэпидемтребования.