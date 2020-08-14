Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM В Свердловской области выписали 18 878 пациентов, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на 14 августа 2020 года, за минувшие сутки врачи выписали по выздоровлению 75 человек, переболевших COVID-19.

В медучреждениях региона находятся 351 пациент в состоянии средней тяжести, 91 — в тяжелом состоянии (85 из которых лежат в реанимации, а 46 из них подключены к ИВЛ). Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 23 097 случая заражения коронавирусом.

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