Элиста, , 13:09 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 52 носителя коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения за весь период пандемии достигло 3 тыс. 289 человек.

За последние сутки выздоровели 67 человек, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Всего выписано 2 тыс. 305 жителей Калмыкии.

В стационарах получают лечение 357 пациентов, 15 из которых находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции находятся 1 тыс. 479 человек.

За весь период зарегистрировано 42 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.