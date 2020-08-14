Иваново, , 13:08 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Ивановской области за прошедшие сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 14 августа.

«По состоянию на 14 августа 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 6813 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 28 диагнозов)», — говорится в сообщении.

В 15 случаях заражение было подтверждено у пациентов с диагностированным ОРВИ и пневмонией, 12 пациентов заразились от контакта с ранее заболевшими. Один носитель приехал из Крыма.

Выздоровели после заражения коронавируса в общей сложности 5509 пациента, в том числе 34 человека выписаны за последние сутки. В больницах продолжают лечение 405 человек, 13 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки в статистику смертности включен один новый случай — скончался мужчина 46 лет из Кохмы. Всего жертвами инфекции в регионе стали 110 пациентов.