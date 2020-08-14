Томск, , 13:08 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 45 человек, сообщили ИА REGNUM 14 августа в администрации региона.

У 29 человек нет симптомов, у 11 — признаки ОРВИ, у пяти диагностирована пневмония.

За сутки в Томской области выздоровели 109 человек и скончались два пациента с коронавирусом. Оба входили в группу риска по тяжёлым хроническим заболеваниям.

Всего в Томской области по состоянию на 14 августа коронавирус выявлен у 4885 человек, выздоровели 3533 человека, скончался 51 пациент с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 августа в Томской области было выявлено 4840 носителей коронавируса.

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