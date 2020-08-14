Цхинвал, , 13:09 — REGNUM Более 50 человек, перенесших COVID-19, смогли въехать на территорию Южной Осетии без прохождения карантина. Об этом 14 августа рассказала агентству «Рес» заместитель министра образования республики Агунда Плиева.

Подобное правило ввели с 1 августа. Чиновница отметила, что документы у желающих въехать на территорию Южной Осетии проверяет специалист и разрешение въехать без прохождения карантина было дано не всем.

«Всего на сегодняшний день министерством рассмотрено 54 пакета анализов, одному человеку было отказано во въезде, так как его исследования не соответствовали требуемым нормам», — сказала замглавы минздрава. Она добавила, что 53 смогли въехать в страну.

Плиева также рассказала, что в карантинных зонах республики находятся 250 человек. На будущей неделе ожидается прибытие из России группы из 40 человек, которые подали заявки на возвращение домой.

Стоит отметить, что в Южной Осетии с 17 июля не выявляют новых случаев заражения коронавируса. В больницах республики нет пациентов с диагнозом COVID-19. Карантинные меры на российско-югоосетинской границе продлили до 31 августа.