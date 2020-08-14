Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM Если предложение министерства иностранных дел будет утверждено, это будет стимулировать организованный туризм в России, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 14 августа, председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства «Деловой России» в Петербурге Ирина Семёнова.

Как сообщалось ранее, МИД предложил отказаться от бесплатной помощи по возврату российских граждан из-за рубежа. На возврат средств государства предлагается предоставить три месяца.

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« Пакетные предложения туроператоров, внесенных в реестр и отчисляющих средства в фонд Турпомощи, включают в себя в том числе и определенную гарантию возвращения граждан — за счет этих же отчисляемых средств.

Когда же гражданин едет в отпуск самостоятельно, то это не пакетное предложение, он формирует свою поездку сам. Соответственно, расходы ложатся на конкретное физическое лицо. Логично, что государство хочет компенсировать эти затраты.