Санкт-Петербург,
14 августа 2020, 13:04 — REGNUM Если предложение министерства иностранных дел будет утверждено, это будет стимулировать организованный туризм в России, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 14 августа, председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства «Деловой России» в Петербурге
Ирина Семёнова.
Как сообщалось ранее, МИД предложил отказаться от бесплатной помощи по возврату российских граждан из-за рубежа. На возврат средств государства предлагается предоставить три месяца.
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«Пакетные предложения туроператоров, внесенных в реестр и отчисляющих средства в фонд Турпомощи, включают в себя в том числе и определенную гарантию возвращения граждан — за счет этих же отчисляемых средств.
Когда же гражданин едет в отпуск самостоятельно, то это не пакетное предложение, он формирует свою поездку сам. Соответственно, расходы ложатся на конкретное физическое лицо. Логично, что государство хочет компенсировать эти затраты.
Другими словами, если нынешнее предложение будет утверждено, это будет стимулировать организованный туризм, продажу туров, сформированных операторами и продаваемых через турагентские компании«, — отметила Ирина Семёнова.