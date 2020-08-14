Чита, , 13:00 — REGNUM В Забайкальском крае, по данным на сегодня, 14 августа, за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выписаны 23 человека. Об этом сообщается на официальном портале региона.

Уточняется, что число случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 4287, из них 3979 человек, скончались 49 пациентов.

Случаи заражения выявлены в Чите, Александрово-Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах.

В Забайкалье сохраняется обязательный масочный режим.